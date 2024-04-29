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Российские войска ударили по цеху сборки беспилотников на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении цеха сборки беспилотников ВСУ в зоне СВО

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Reuters

Вооруженные силы России нанесли удар по цеху, где собирали беспилотники для украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в подготовке и реализации удара участвовали ракетные войска, авиация и артиллерия. Помимо цеха, военнослужащие поразили личный состав и технику ВСУ в 110 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого Минобороны сообщило, что российские военные при помощи дронов-камикадзе уничтожили позиции ВСУ у Семеновки и Спорного. Министерство также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения украинских позиций группировкой войск ВС РФ «Центр» в районе этих населенных пунктов.

Также 29 апреля стало известно, что солдаты РФ поражают опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении на танках Т-80БВМ. Они ведут огонь по укреплениям и блиндажам прямой наводкой с расстояния 700-1000 метров.

Ранее в ВСУ рассказали о последствиях сдачи Часова Яра.

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Операция на Украине
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