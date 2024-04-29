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Блинкен заявил о желании США «прекратить ужасные страдания» жителей Газы

Блинкен: США поддерживают Израиль, но хотят прекратить страдания жителей Газы

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Luis Barron/Global Look Press

Соединенные Штаты поддерживают Израиль, но при этом стремятся «прекратить ужасные страдания» жителей Газы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы решительно поддерживаем Израиль в его усилиях по обеспечению того, чтобы события 7 октября, никогда не повторились. Но в то же время мы полны решимости сделать все возможное, чтобы положить конец ужасным страданиям, которые мы наблюдаем каждый день в Газе», — сказал он на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Глава американской дипломатии добавил, что США не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе. Он подчеркнул, что Вашингтон «пока не видел план, в котором бы убедительно говорилось о том, что гражданское население будет под защитой» в ходе операции.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава, передает RT.

Ранее США напрямую потребовали от Израиля отказаться от операции в Рафахе.

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