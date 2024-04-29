Блинкен заявил о желании США «прекратить ужасные страдания» жителей Газы

Соединенные Штаты поддерживают Израиль, но при этом стремятся «прекратить ужасные страдания» жителей Газы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы решительно поддерживаем Израиль в его усилиях по обеспечению того, чтобы события 7 октября, никогда не повторились. Но в то же время мы полны решимости сделать все возможное, чтобы положить конец ужасным страданиям, которые мы наблюдаем каждый день в Газе», — сказал он на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Глава американской дипломатии добавил, что США не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе. Он подчеркнул, что Вашингтон «пока не видел план, в котором бы убедительно говорилось о том, что гражданское население будет под защитой» в ходе операции.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава, передает RT.

Ранее США напрямую потребовали от Израиля отказаться от операции в Рафахе.