Водителя Mercedes, стрелявшего в воздух, разыскивают в Петербурге

Автомобилиста разыскивают из-за стрельбы в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне вечером в полицию обратился мужчина, который рассказал о дорожном конфликте, произошедшем на Литовском проспекте. По его словам, во время инцидента один из участников достал травматический пистолет и открыл из него огонь.

Известно, что стрелку 26 лет, он живет на Сиреневом бульваре, а на его Mercedes было выписано 52 штрафа. Мужчина имеет зарегистрированное оружие Grand Power, именно из него он, вероятно, и выстрелил в воздух. На петербуржца составлена ориентировка, его разыскивают.

До этого в СИЗО за стрельбу по людям отправили саратовского депутата.

Ранее россиянин отметил свой день рождения, открыв стрельбу у магазина в Ивановской области.