«Устроили пресс-хату»: директор «Коррозии металла» обвинила нижегородских силовиков в избиениях

Директор рок-группы «Коррозия металла» Мария Рунова прокомментировала сообщения о том, что барабанщик Марк Бейгун впал в кому. «Газете.Ru» представитель коллектива сообщила, что точной информацией о состоянии музыканта обладает только лидер группы Сергей «Паук» Троицкий. При этом Рунова отметила, что после облавы силовиков в Нижнем Новгороде у барабанщика случился нервный срыв и он заявил, что хочет покинуть коллектив.

«Я Марка в последний раз видела, когда нас забирали, потом провожала на поезд. Но могу сказать: у Марка был точно нервный срыв и он хотел уйти из команды. Он очень испугался. У него просто на какой-то момент дар речи пропал», — сказала директор группы.

Рунова отметила , что вся группа и поклонники получили «огромный моральный ущерб».

«Били родителей при детях, десятилетнего пацана швырнули в стенку, люди забирались под столы, их продолжали бить под столами, наступали на руки людям, которые пытались снимать на телефон. Я это не оставлю просто так. Я сняла побои, пойду к медэксперту. Я напишу везде: в [Главное] управление собственной безопасности, в Следственный комитет. У меня претензии к администрации Нижнего Новгорода. Если мы действительно в чем-то виноваты, там копеечный штраф 1000 рублей — ну вызовите нас в полицию, в суд и так далее. Мы придем, вы нас оштрафуете, мы скажем в свою защиту, будем потом бороться и так далее. Но зачем избивать такое количество людей? Зачем нас унижать? Зачем запугивание это? Просто нам устроили пресс-хату. Нам и нашим поклонникам», — подчеркнула женщина.

Директор группы признает, что на концерты группы приходят разные люди, однако все они, по ее словам, приличные люди и имеют право увидеть любимый коллектив.

«Приходит к нам разная аудитория: и обычные люди, и металлисты, и ребята-футбольные хулиганы и ребята, которые в юности «скинами» были, которые, кстати, скрывают свои татуировки, ошибки молодости, под майками. Человек в молодости набил на всю спину что-то, но он уже давно бизнесмен, инженер, у него несколько детей, он уже приличный человек. Просто, может, он не хочет их переделывать. Он не нарушает закон, он носит майки, нигде не показывает. Это его личное дело. Людей начали раздевать, смотреть что под трусами. Даже женщин. Я видела, пришли какие-то старые неформалки — лежит байкерша лицом в пол, ей лет 57 вот. Этот СОБРовец просто даёт ей ногой по животу и говорит: «Мать, а ты то что тут делаешь, дура старая?», — рассказала она.

По словам Руновой, раньше группу «никто не трогал». После произошедшего «Коррозии металла» отменился концерт в Санкт-Петербурге, потому что организаторы опасаются повторения нижегородской истории.

«Нас просто лишают возможности честно зарабатывать свой хлеб. Мы же не воруем, не занимаемся какой-то асоциальной деятельностью. Мы просто поддерживаем свой коллектив. Нам отказали в концертах в Питере, люди боятся, что то же самое произойдет, что придёт СОБР, изобьет всех присутствующих и будут какие-то проблемы у клуба. Не надо думать, что эта история как-то политически ангажирована. Нас вообще никогда никто не трогал, потому что мы старая команда, легенды», — заключила она.

В ночь на 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидера коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей. Силовики ворвались в клуб, раздевали посетителей и искали у них татуировки, избивали тех, кто слишком медленно ложился на пол.

Директор группы Мария Рунова объяснила, что силовиков заинтересовал «мерч» группы — на нем были нарисованы «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». В тот же день стало известно, что суд оштрафовал Сергея Троицкого за демонстрацию нацистской символики на 1 тыс. рублей. Его признали виновным в административном правонарушении. На такую же сумму были оштрафованы задержанные музыканты.

Позднее Троицкий заявил, что группа приостанавливает свою деятельность. По его словам, после концерта в Нижнем Новгороде музыкантов оштрафовали в общей сложности на 200 тыс. руб., залог до суда составил 1,5 млн руб., также группа потеряла запасные гитары и аппаратуру. Барабанщик Марк Бейгун впал в кому после «атаки трех бугаев во время нижегородской бойни», отметил Троицкий.

Telegram-канал Baza пишет, что Бейгун на самом деле не впадал в кому. По словам одного из музыкантов группы, лидер Троицкий «вбросил» эту информацию ради привлечения внимания к жестким действиям силовиков во время рейда.

Ранее в полиции заявили, что барабанщика «Коррозии металла» Бейгуна не доставляли в полицию после концерта.