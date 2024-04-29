Прокуратура сняла одно из обвинений в отношении брата Бишимбаева

Прокуратура сняла обвинение в недонесении о преступлении с брата бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Бахытжана Байжанова. Об этом сообщает казахское телеграфное агентствоKazTag.

При этом Байжанов обвиняется в активном участии в сокрытии преступления.

Куандык Бишимбаев подозревается в том, что он забил свою жену Салтанат Нукенову особо жестоким образом. Дело получило крайне широкую огласку в Казахстане и за его пределами.

Преступление было совершено в ресторане Bau, принадлежащем Байжанову. По версии обвинения, мужчина стер записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Бишимбаев жестоко избивает пострадавшую.

18 апреля адвокат Уразбахова заявила, что приезд делегации президента РФ Владимира Путина помешал в Казахстан скрыть тело Нукеновой. Делегация должна была посетить VIP-зал принадлежащего Байжанову ресторана Bau, которое являлось местом преступления, однако тот добился отмены ее приезда.

Ранее президент Казахстана Токаев подписал закон о домашнем насилии.