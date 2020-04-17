Около 5 тысяч машин не пустили в Москву с момента введения пропускного режима

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Около 5 тысяч автомобилей не пропустили на въездах в столицу с начала действия специальных цифровых пропусков, которые были введены в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Всего с 15 апреля, когда начали действовать электронные пропуска, в Москву не пустили около 5 тысяч автомобилей», — сказал собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве с 15 апреля спецпропусков на время действия режима самоизоляции. Цифровой пропуск требуется для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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