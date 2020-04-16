СПЧ против переноса Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

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Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает против переноса Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Об этом сообщается на сайте Совета.

Перенос празднования на 3 сентября недопустим, так как этот день является днем памяти жертв теракта в Беслане, говорится в сообщении. Отмечается, что перенос может способствовать разобщению людей и вызвать непонимание у родных и близких погибших в результате теракта.

Глава СПЧ Валерий Фадеев направил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с просьбой учесть позицию правозащитников при рассмотрении законопроекта.

Ранее Государственная дума утвердила 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны.

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