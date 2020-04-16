Минобрнауки: вузы имеют право отменить ГОСы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/421/13029421/RIAN_1178503.HR-pic905-895x505-34506.jpg">

Российские вузы имеют право отказаться от проведения государственного экзамена в качестве итоговой аттестации выпускников на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве науки и высшего образования России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вузы могут включить в итоговую аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы, отметили в министерстве. Там пояснили, что конкретные формы аттестации вузы устанавливают самостоятельно на основании требований образовательного стандарта.

Если стандарт позволяет ограничиться защитой ВКР, то вуз может отменить государственный экзамен, подчеркнули в ведомстве.

Ранее вузы России были переведены на дистанционный формат работы в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ГОСы и диплом: почему студентам стоит опасаться онлайн-формата

— Минобрнауки: вузы готовы организовать дистанционную сдачу сессии

— Минобрнауки рекомендует вузам снизить плату за общежития на время эпидемии