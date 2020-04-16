Минобрнауки: вузы имеют право отменить ГОСы
Российские вузы имеют право отказаться от проведения государственного экзамена в качестве итоговой аттестации выпускников на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве науки и высшего образования России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Вузы могут включить в итоговую аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы, отметили в министерстве. Там пояснили, что конкретные формы аттестации вузы устанавливают самостоятельно на основании требований образовательного стандарта.
Если стандарт позволяет ограничиться защитой ВКР, то вуз может отменить государственный экзамен, подчеркнули в ведомстве.
Ранее вузы России были переведены на дистанционный формат работы в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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