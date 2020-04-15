РБК: в Кремле согласовали перенос Парада Победы 9 мая

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В Кремле приняли решение о переносе Парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который должен был состояться 9 мая. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на три источника из администрации президента.

По словам собеседников, официальное заявление о переносе торжественных мероприятий будет сделано до конца этой недели.

Предполагается, что соответствующее заявление сделает российский президент Владимир Путин в четверг, 16 апреля, в рамках заседания Совбеза.

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