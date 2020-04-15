РБК: в Кремле согласовали перенос Парада Победы 9 мая
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Кремле приняли решение о переносе Парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который должен был состояться 9 мая. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на три источника из администрации президента.
По словам собеседников, официальное заявление о переносе торжественных мероприятий будет сделано до конца этой недели.
Предполагается, что соответствующее заявление сделает российский президент Владимир Путин в четверг, 16 апреля, в рамках заседания Совбеза.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ветераны призвали Путина перенести парад Победы