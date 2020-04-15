Челябинские власти задумались о введении самоизоляции для приезжающих из Москвы
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что власти рассматривают возможность введения обязательной самоизоляции для всех приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы рассматриваем эту меру. Я думаю, что в ближайшее время соответствующее решение будет принято», — сказал глава региона.
Он добавил, что в регионе организована тщательная работа с приезжими из Москвы и других регионов – все прилетающие в аэропорты Челябинска и Магнитогорска тестируются.
Текслер отметил, что уже есть один положительный тест на коронавирус, который был выявлен по прилету в аэропорту.
На данный момент в Челябинской области 55 заразившихся коронавирусом, из их 22 выздоровели.
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