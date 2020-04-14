Сербия попросила новой помощи от России в борьбе с коронавирусом

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Сербия просит Россию вновь помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией и передать стране медицинское оборудование. Об этом рассказал РИА «Новости» посол республики в Москве Мирослав Лазански.

Прежде всего Сербия просит предоставить в качестве помощи респираторы и защитные средства. Однако, как уточнил посол, правительство Сербии еще обсудит с властями России список необходимых медицинских товаров.

В настоящее время в Сербии продолжают работать российские военные, которые помогают дезинфицировать местные учреждения. Также МЧС России планирует направить гуманитарную помощь для защиты местных пожарных от COVID-19.

Число инфицированных в Сербии превысило 4,4 тыс. человек, погибли 94 человека.

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