Люди спасли нерпенка от птиц под Санкт-Петербургом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/453/9752453/81857bb712d8722c12f36c860b5a6723__750x416-pic905-895x505-13239.jpg">

Люди нашли и спасли начавшего линять детеныша ладожской кольчатой нерпы, которого поклевали птицы. Об этом рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Животное весом 6,5 кг было обнаружено в поселке имени Морозова в Ленинградской области. В настоящее время нерпенок находится в безопасном боксе для карантинных животных. Всего в Центре находятся 24 пациента.

«Этих укрытий у нас много, и мы можем обеспечить ими всех нуждающихся», — добавили в центре.

Ранее сообщалось, что на Байкале были обнаружены более 130 мертвых нерп без следов повреждений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа причина массовой гибели нерп на Байкале

— Нерпа приплыла в крещенскую купель на Ямале и удивила россиян

— Экологи сообщили о массовой гибели сельди в заливе Пильтун на Сахалине