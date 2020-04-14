Люди спасли нерпенка от птиц под Санкт-Петербургом
Люди нашли и спасли начавшего линять детеныша ладожской кольчатой нерпы, которого поклевали птицы. Об этом рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.
Животное весом 6,5 кг было обнаружено в поселке имени Морозова в Ленинградской области. В настоящее время нерпенок находится в безопасном боксе для карантинных животных. Всего в Центре находятся 24 пациента.
«Этих укрытий у нас много, и мы можем обеспечить ими всех нуждающихся», — добавили в центре.
Ранее сообщалось, что на Байкале были обнаружены более 130 мертвых нерп без следов повреждений.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названа причина массовой гибели нерп на Байкале
— Нерпа приплыла в крещенскую купель на Ямале и удивила россиян
— Экологи сообщили о массовой гибели сельди в заливе Пильтун на Сахалине