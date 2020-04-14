Украинская полиция задержала предполагаемого виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС

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Украинская полиция задержала подозреваемого в причастности к пожару, который сейчас происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

Как стало известно, им является 37-летний местный житель.

По данным полиции, он сжигал мусор неподалеку от своего дома, после чего забросил тлеющие остатки костра на тележку и вместе с ними направился за пределы села. Там он оставил их на сухой траве. Однако после того, как она вспыхнула, мужчина попытался самостоятельно потушить огонь, но не сделать этого не сумел.

Отмечается, что под воздействием ветра площадь возгорания выросла, пламя перекинулось на лесной массив. Затем пожар проник в зону отчуждения.

Сейчас пожарные по-прежнему продолжают бороться с огнем у Чернобыльской АЭС.

Лесной пожар в зоне отчуждения ЧАЭС начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, в отношении него уже завели уголовное дело.

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