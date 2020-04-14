В России сократилось количество заключенных

В России в 2019 году снизилось количество заключенных. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, который обнародовала «Российская газета».

Так, в стране за данный временной отрезок число заключенных сократилось на 40 тысяч по сравнению с 2018 годом.

Согласно докладу, в позапрошлом году в исправительных учреждениях содержались 563,2 тыс. граждан, а в прошлом – 523,9 тыс. осужденных.

«И в данной связи взятый государством курс на гуманизацию и сокращение количества граждан, в отношении которых выносятся приговоры к лишению свободы, конечно, позитивное явление. Надеемся, что эта тенденция сохранится и дальше», — отмечается в докладе.