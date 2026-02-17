Мужчина ограбил инвалида в торговом центре Новороссийска

В Краснодарском крае задержали злоумышленника, укравшего у инвалида-колясочника три мобильных телефона в торговом центре. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города. По данным полиции, злоумышленник заметил мужчину в инвалидном кресле и, воспользовавшись его беспомощным положением, вытащил из сумки три телефона.

Через несколько часов подозреваемого в ограблении нашли в кафе неподалеку. В отношении 47-летнего жителя Новороссийска возбуждено уголовное дело о грабеже, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

