Начальник генштаба ВСУ пришел на переговоры в Женеве в камуфляже

Начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов пришел на переговоры по урегулировании в Женеве в камуфляже. Он стал единственным участником, выбравшим военную форму, пишет РИА Новости.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров одет в черную водолазку и куртку-пиджак, следует из материала.

Украинскую делегацию на переговорах представляет глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов. В состав делегации, помимо него, Умерова и Гнатова, также вошли заместитель Буданова Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

До этого Умеров сообщил, что приоритетными темами для обсуждения на переговорах в Женеве являются вопросы безопасности и гуманитарная сфера. В своем сообщении Умеров подчеркнул конструктивный и сосредоточенный подход к переговорам, отметив, что их цель — добиться решений, которые могут способствовать достижению прочного мира.

Ранее стало известно о разногласиях в украинской делегации.