Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве продолжаются уже два часа

Переговоры РФ, Украины и США в Женеве длятся третий час
Telegram

Переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций России, США и Украины продолжаются уже два часа, сообщает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят в отеле InterContinental в Женеве, они начались в 13.56 по местному времени (15.56 мск). Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на встрече будет обсуждаться «более широкий спектр вопросов», чем ранее, включая, «главные вопросы, которые касаются и территорий». Ключевым территориальный вопрос на переговорах в Женеве назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что в рамках переговоров планируется обсудить ключевые параметры урегулирования конфликта — военные, политические и гуманитарные. Уточнялось, что среди прочего на встрече также может быть затронут вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Ранее в России рассказали, как смена переговорной площадки с Абу-Даби на Женеву меняет тематику переговоров.
 
Теперь вы знаете
«Золотой миллиард». На чем Криштиану Роналду зарабатывает больше — на футболе или соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!