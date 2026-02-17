Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве продолжаются уже два часа

Переговоры РФ, Украины и США в Женеве длятся третий час

Переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций России, США и Украины продолжаются уже два часа, сообщает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят в отеле InterContinental в Женеве, они начались в 13.56 по местному времени (15.56 мск). Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на встрече будет обсуждаться «более широкий спектр вопросов», чем ранее, включая, «главные вопросы, которые касаются и территорий». Ключевым территориальный вопрос на переговорах в Женеве назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что в рамках переговоров планируется обсудить ключевые параметры урегулирования конфликта — военные, политические и гуманитарные. Уточнялось, что среди прочего на встрече также может быть затронут вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Ранее в России рассказали, как смена переговорной площадки с Абу-Даби на Женеву меняет тематику переговоров.