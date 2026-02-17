Американка рассказала, что ей диагностировали рак после 3 лет бездействия врачей

Женщине в США диагностировали рак после того, как врачи три года игнорировали симптомы, пишет Unilad.

По словам 26-летней Тейлор Шейб, уплотнение на шее она заметила несколько лет назад. Со временем оно становилось все более заметным, что вызывало у нее тревогу. Окружающие не сразу замечали изменения, однако для нее самой «шишка» стала постоянным источником беспокойства.

В течение трех лет, как утверждает Тейлор, медики неоднократно заверяли ее, что образование является доброкачественным и не требует срочного вмешательства. Девушка регулярно проходила обследования, включая УЗИ и анализы крови, и каждый раз получала рекомендации без назначения дополнительных визитов.

Тем не менее, когда размер образования на левой доле щитовидной железы достиг 5,7 сантиметра и стал вызывать физический дискомфорт, Шейб приняла решение о его удалении. Перед этим она получила результаты исследования, в которых был подтвержден диагноз — онкологическая карцинома щитовидной железы.

Шейб призналась, что новость стала для нее серьезным потрясением, особенно с учетом того, что ранее от онкологических заболеваний страдали ее мать и бабушка.

Несмотря на позднюю диагностику, врачи сообщили, что выявленная форма рака не отличается высокой агрессивностью и поддается контролю. Тейлор подчеркнула, что получает значительную поддержку со стороны мужа, семьи и друзей и настроена оптимистично в отношении лечения.

