«Лучше без интернета, чем без тепла и света». Госдума разрешила ФСБ отключать россиянам связь

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила поправки в закон «О связи», обязывающие операторов прекращать оказание услуг по требованию ФСБ. Документ освобождает компании от ответственности перед абонентами, если ограничения введены по запросу спецслужбы. В правительстве объяснили инициативу вопросами безопасности и необходимостью реагирования на угрозы, включая атаки БПЛА. В каких случаях россиян могут ограничить в общении — в материале «Газеты.Ru».

Формализовать уже действующую практику

Принятый документ закрепляет норму, по которой оператор освобождается от ответственности перед абонентами, если перебои с услугами связаны с исполнением требований ФСБ. В пояснительной записке говорится, что изменения направлены на обеспечение безопасности и противодействие террористическим угрозам. Поправки подготовило правительство и внесло их в парламент в ноябре 2025 года.

Как сообщил на пленарном заседании замглавы Минцифры Иван Лебедев, операторы и сейчас выполняют подобные указания, однако необходимо юридически выстроить механизм взаимодействия, чтобы избежать судебных споров. По его словам, речь идет прежде всего об оперативном реагировании в регионах, в том числе при возможных атаках беспилотников, сообщила «Российская газета».

Терроризму — нет

Законопроект нацелен на противодействие террористической угрозе, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, инициатива позволит оперативно вводить ограничения — быстро и без лишних процедур.

Депутат пояснил, что в ряде ситуаций требуется срочно ограничить мобильный интернет или связь — например, при проведении контртеррористической операции в конкретном населенном пункте либо при угрозе атаки беспилотников на отдельные объекты . Такие меры могут действовать несколько часов или сутки. Сейчас подобная практика уже применяется, однако из-за различий в регламентах структур процесс не всегда происходит достаточно быстро.

«Для того, чтобы обеспечить именно кратковременность, чтобы можно было быстро выключать и быстро включать без дополнительных проволочек, собственно, и принят этот законопроект. То есть он направлен исключительно на борьбу с террористической угрозой»,

— подчеркнул парламентарий.

Как дорабатывали документ

По словам замминистра цифрового развития Ивана Лебедева, операторы оказываются в вынужденной ситуации: они исполняют требования спецслужб, но формально рискуют претензиями со стороны абонентов. Именно поэтому, отметил он, необходимо закрепить норму, освобождающую их от ответственности — иначе ответственность за меры безопасности ложится на бизнес, что несправедливо .

Лебедев также сообщил, что порядок полного отключения связи и интернета будет определяться специальными нормативными актами. Эти документы, по его словам, сделают закрытыми, чтобы детали не стали известны противнику; речь идет о «тонкой настройке» механизмов в зависимости от запроса ФСБ. В конце января он говорил, что готов представить депутатам проекты подзаконных актов до второго чтения, сообщил сайт E1.ru.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание, что ограничения прав граждан должны устанавливаться федеральным законом, а не дополнительными правилами. Тем не менее законопроект ранее получил поддержку других фракций и был принят единогласно.

«Мы находимся в состоянии войны, и нам надо страну защищать. Чтобы своими средствами связи мы не стали наведением для противника, нужен этот законопроект. Лучше без интернета, чем без тепла и света»,

— подчеркнул парламентарий Валерий Гартунг.

Если президент Владимир Путин подпишет закон, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.