В Госдепе заявили о намерении США вернуться к ядерным испытаниям

Госдеп: США вернутся к ядерным испытаниям на равной основе с Россией и Китаем
Global Look Press

Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, но не будут проводить взрывы мегатонного класса в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС.

«Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк (ядерные испытания, проведенные США в 1952 году. — «Газета.Ru»), как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого», — сказал Йо.

Он пояснил, что формулировка «на равной основе» означает соответствие определенному стандарту. Йо предложили посмотреть на Китай и Россию, чтобы понять, о чем идет речь.

15 февраля газета The New York Times (NYT) писала, что Китай наращивает ядерные силы в масштабных объемах. Журналисты издания изучили спутниковые снимки долины Цзытун, расположенной в провинции Сычуань.

На кадрах запечатлено строительство бункеров и укреплений. Также есть свидетельства работы с опасными материалами. Кроме того, журналисты отметили изменения на объекте в долине Пидун, где производят плутониевые сердечники ядерных боеголовок. У комплекса заметны новые вентиляционные системы и объекты для отвода тепла.

Ранее США обвинили КНР в проведении ядерных испытаний.
 
