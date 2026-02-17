Фанат Lego с игрушечным пистолетом грабил детские магазины в Петербурге

В Петербурге мужчина угрожал продавцам игрушечным пистолетом и воровал Lego

Житель Петербурга в течение трех месяцев грабил магазины игрушек, угрожая продавцам пистолетом, злоумышленник уносил с собой конструкторы Lego. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, обвиняемый совершил четыре кражи из разных магазинов города. Любитель детских игрушек воровал конструкторы Lego, кукол и игровые наборы на десятки тысяч рублей. В июле 2025 года пьяный петербуржец угрожал одному из продавцов игрушечным пистолетом.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Фигурант выплатил причиненный магазинам ущерб.

До этого пьяный россиянин украл плюшевые игрушки из автомата и раздал прохожим. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу в нетрезвом состоянии.

Ранее россиянин с пистолетом ограбил цветочный павильон, чтобы купить подарок ребенку.