Британию смоет водой, а РФ станет центром силы: ИИ расшифровал код Нострадамуса

Нейросеть расшифровала предсказания Нострадамуса о кризисе на Западе в 2026 году

Нейросеть цифровой платформы YesChat.ai расшифровала пророчества французского алхимика Мишеля де Нотрдама, известного как Нострадамус. Главное предупреждение адресовано Великобритании, пишет kp.ru.

Разработчики нейросети рассказали, что система сопоставила тексты Нострадамуса с современными данными. Таким образом удалось определить конкретные даты и события. В частности, как стало известно, к концу 2026 года юго-восток Британии, включая Лондон, может пострадать от разрушительного наводнения. Затем королевству будет угрожать союз Италии, Испании и Греции, получивший название «Аузония». По данным ИИ, эти страны могут начать военный конфликт против Британии.

Францию, согласно расшифрованному прогнозу Нострадамуса, в 2027 году захлестнут протесты и утрата политической самостоятельности на фоне усиления роли США. Отдельное место в анализе заняла 50-я параллель, которая упоминается как значимая координата. Искусственный интеллект предположил формирование нового центра силы вокруг Москвы.

Нострадамус, которому приписывают предсказания терактов 11 сентября 2001 года в США и пандемии COVID-19, опубликовал свою книгу «Пророчества» в 1555 году. Она включает 942 стихотворных предсказания, написанных смесью латинизмов и древнефранцузского, что позволяет трактовать их по-разному.

