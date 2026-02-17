Размер шрифта
Британию смоет водой, а РФ станет центром силы: ИИ расшифровал код Нострадамуса

Нейросеть расшифровала предсказания Нострадамуса о кризисе на Западе в 2026 году
Philippe Lissac/GODONG/Global Look Press

Нейросеть цифровой платформы YesChat.ai расшифровала пророчества французского алхимика Мишеля де Нотрдама, известного как Нострадамус. Главное предупреждение адресовано Великобритании, пишет kp.ru.

Разработчики нейросети рассказали, что система сопоставила тексты Нострадамуса с современными данными. Таким образом удалось определить конкретные даты и события. В частности, как стало известно, к концу 2026 года юго-восток Британии, включая Лондон, может пострадать от разрушительного наводнения. Затем королевству будет угрожать союз Италии, Испании и Греции, получивший название «Аузония». По данным ИИ, эти страны могут начать военный конфликт против Британии.

Францию, согласно расшифрованному прогнозу Нострадамуса, в 2027 году захлестнут протесты и утрата политической самостоятельности на фоне усиления роли США. Отдельное место в анализе заняла 50-я параллель, которая упоминается как значимая координата. Искусственный интеллект предположил формирование нового центра силы вокруг Москвы.

Нострадамус, которому приписывают предсказания терактов 11 сентября 2001 года в США и пандемии COVID-19, опубликовал свою книгу «Пророчества» в 1555 году. Она включает 942 стихотворных предсказания, написанных смесью латинизмов и древнефранцузского, что позволяет трактовать их по-разному.

Ранее «живой Нострадамус» рассказал, что сигналы в Антарктиде могут быть из других вселенных.
 
