Политика

В США рассказали, почему Россия хочет быстрее заключить мир на Украине

WP: окно возможностей для достижения выгодной РФ сделки по Украине сужается
UAE Government/Reuters

Российские власти считают, что окно возможностей для достижения выгодной сделки сужается, так как администрация США может отвлечься на приближающиеся выборы в Конгресс США и, вероятно, измениться по их результатам. Об этом пишет газета The Washington Post.

Газета отмечает, что из-за приближающихся выборов в Конгресс «время, похоже, больше не на стороне Москвы».

«Совершенно очевидно, что если Конгресс окажется под контролем демократов, то Трампу будет сложнее принимать некоторые решения», — сказал на условиях анонимности некий российский ученый, близкий к высокопоставленным российским дипломатам.

Издание считает, что Москва «надеется преподнести Трампу мирное соглашение по Украине как политический триумф» в преддверии выборов в Конгресс. Однако Кремль не готов отказаться ни от одного из основных требований к Украине, включая вывод войск из Донбасса, заявили изданию знакомые с ходом переговоров источники.

Также источники рассказали WP, что Москва хочет заключить мир на Украине, но на своих условиях.

В феврале украинское издание «Страна» написало, что украинские власти выбрали тактику затягивания переговоров, так как видят угрозу в потенциальном давлении Трампа. СМИ подчеркнуло, что Украина хочет дотянуть как минимум до выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

Также в феврале председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах намерен дотянуть как минимум до выборов в Конгресс США, а как максимум — до выборов американского президента 2028 года.

19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что политические силы Европы после выборов в Конгресс надеются на изменение политического ландшафта США. А сам Трамп признавал, что по итогам выборов может потерять контроль над Конгрессом.

Ранее в Госдуме назвали вариант победы Украины в конфликте с Россией.
 
