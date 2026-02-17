Размер шрифта
Глава МИД Омана прокомментировал прошедшую в Женеве встречу между США и Ираном

Глава МИД Омана аль-Бусаиди: переговоры между Ираном и США завершены прогрессом
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры между Ираном и США в Женеве завершились хорошим прогрессом в установлении общих целей и соответствующих технических вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в социальной сети X.

Дипломат отметил, что консультации прошли конструктивно, представители Вашингтона и Ирана приложили достаточные усилия для определения ряда основных принципов итогового соглашения.

При этом аль-Бусаиди подчеркнул, что для достижения сделки сторонам предстоит проделать еще много работы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что на переговорах обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой.

Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля в Омане. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее в США раскрыли, как Вашингтон хочет достичь сделки с Тегераном.
 
