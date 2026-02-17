Размер шрифта
Российский суд приговорил в 20 годам участницу «Азова»

Участница «Азова» осуждена на 20 лет за подготовку теракта в суде в Донецке
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Южный окружной военный суд приговорил участницу украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Марию Гринь к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании Кировского межрайонного суда в Донецке Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС.

По данным суда, 13 июля 2024 года Гринь подъехала к задней части административного здания указанного суда с целью его поджога. Женщина не смогла осуществить намерение, поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Гринь ближайшие 20 лет проведет в исправительной колонии общего режима.

Также 17 февраля сообщалось, что суд приговорил 21-летнего жителя Донецка к более 15 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение взрывных устройств, участие в деятельности террористической организации и государственную измену.

До этого житель Улан-Удэ получил 20 лет за то, что хотел работать на террористическую организацию и перевел $3 тыс. на «поражение России».

Ранее в Крыму осудили гражданина за подготовку теракта и государственную измену, назначив 20 лет тюрьмы.
 
