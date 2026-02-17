Суд отложил спор об использовании песен «Ласкового мая» в «Слове пацана»

Суд Москвы отложил спор об использовании песен «Ласкового мая» в «Слове пацана» до мая

Арбитражный суд Москвы отложил слушание по делу об использовании песен «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает РИА Новости.

Спор перенесли на 5 мая.

В ноябре один из экс-владельцев бренда «Ласковый май» Николай Коржиков направил в арбитражный суд Москвы иск к компании «Тумач Продакшн», снявшей сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Кроме того, ответчиком в иске указана вдова певца Юрия Шатунова Светлана. Иск поступил в суд 12 ноября и пока к рассмотрению не принят. Предмет и основания исковых требований не раскрываются.

Коржиков был правообладателем товарного знака «Ласковый май», зарегистрированного в 2003 году одной из структур экс-продюсера группы Андрея Разина. После права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе от Коржикова к Разину и обратно.

В июне 2025 года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой, которой после кончины Юрия Шатунова в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения «Ласкового мая». На момент аннулирования бренда правообладателем был Коржиков.

