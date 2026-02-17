Размер шрифта
США предложили провести переговоры по стратегической стабильности

Госдеп: США предлагают многосторонние переговоры по стратегической стабильности
Andrew Harnik/AP

Белый дом предлагает провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предложение озвучено в связи с истечением срока действия Нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это необходимо для обеспечения контроля над вооружениями в будущем.

Йа добавил, что многосторонний подход может помочь предотвратить бесконтрольную гонку ядерных вооружений, а также ограничить их наращивание и решать вопросы, касающиеся государств, имеющих ядерное оружие и не являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия.

До этого Москва и Астана признали безальтернативность укрепления режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Ранее Путин предупредил, что РФ примет меры, если какая-то из стран решит возобновить ядерные испытания.
 
