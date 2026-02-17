Размер шрифта
Появились кадры с места предполагаемого взрыва в Сертолово

ТАСС показал обстановку у обрушившегося здания военной полиции в Сертолово

Появились кадры с места ЧП в Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти, где в здании военной полиции мог произойти взрыв. Видео публикует ТАСС.

На ролике можно увидеть машины МЧС, скорой помощи, Росгвардии, а также Леноблпожспаса, которые приехали на место происшествия. Причины инцидента устанавливаются.

На другом видео, появившемся в сети, видны последствия взрыва для самого здания. В результате случившегося оказались разрушены второй и третий этаж, а также чердачные перекрытия. Не исключена угроза дальнейшего обрушения здания.

Предполагаемый взрыв в здании военной полиции произошел 17 февраля в Сертолово. По данным источника 78.ru, не выжили два человека, еще три-четыре могут быть под завалами.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших.

Ранее газ взорвался в квартире под Ульяновском.
 
