«Зенит» одолел «Краснодар» в матче с тремя таймами

Виталий Тимкив/РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в товарищеском матче на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Встреча состоялась на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и была проведена в формате трех таймов: 45+45+30. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол в поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 29-й минуте.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ «Краснодар» 28 февраля сыграет с «Ростовом», игра начнется в 14:30 по московскому времени. «Зенит» на день раньше сразится с калининградской «Балтикой», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 мск.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что «Краснодар» не потянет чемпионство.
 
