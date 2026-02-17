Размер шрифта
В Европе признали состоятельность прогнозов Путина из мюнхенской речи

Advance: прогнозы Путина на Мюнхенской конференции во многом сбылись
Alexander Nemenov/Reuters

Спустя почти 20 лет после выступления президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности западные аналитики признают, что многие его геополитические прогнозы сбылись. Об этом пишет хорватское издание Advance.

По мнению автора материала Антуна Роши, слова Путина о расколе Запада, разрушении международного права и усилении БРИКС стали свершившимся фактом.

Не состоялся предлагаемый в конце XX века однополярный мир, говорится в статье. Как напомнил автор, в 2007 году российский лидер подчеркивал, что концепция «одного хозяина» и одного центра силы опасна как для всех участников системы, так и для самого суверена, поскольку разрушает его изнутри. Политик отмечал, что сама модель однополярного мира является неисправной, потому что в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы новейшей цивилизации.

Издание отмечает, что сегодняшняя повестка стран Европы во многом копирует тезисы Путина о необходимости «стратегической автономии». В частности, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыто призывают ослабить зависимость от Соединенных Штатов.

В завершение Роши пишет, что сегодня мир проживает переломный этап, на котором однополярность оказалась невозможной из-за отсутствия у США ресурсов и морального права на единоличное лидерство.

Ранее Сергей Лавров заявил, что лидерам Запада стоило прислушаться к мюнхенской речи Путина.
 
