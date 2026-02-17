Размер шрифта
Общество

Россиянка ударила ножом сожителя, который хотел украсть у нее быка

Жительница Кемеровской области получила 2,5 года колонии за нападение с ножом на сожителя, мужчина пытался увести у нее быка во время ссоры. Об этом сообщает Кемеровский районный суд.

По данным следствия, между сожителями возникла ссора, мужчина решил уйти от возлюбленной, собрал свои вещи и пошел в сарай, чтобы отвязать быка и увести его. Когда он потянулся к животному, женщина ударила его ножом в поясницу. После этого она убежала к своей матери, пострадавший вытащил нож, выбросил его и последовал за ней.

Родственники нападавшей вызвали скорую помощь, сельчанина госпитализировали. В суде выяснилось, что женщина навещала пострадавшего в больнице, приносила все необходимое и извинилась. Мужчина извинения принял, заявление писать отказался, несмотря на это, уголовное дело было доведено до суда. Обвиняемую признали виновной, ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

Ранее пьяная россиянка ударила сожителя ножом после пощечины.
 
