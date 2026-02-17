В РФ обязали магазины принимать возврат товаров дистанционно

Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) признал не соответствующими Конституции положения федерального закона, ущемляющие право интернет-покупателей на возврат товара продавцу при дистанционной торговле. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте суда.

Основанием для рассмотрения дела послужила жалоба Петра Тишкина, который приобрел детский комбинезон в интернет-магазине, оплатив его, включая стоимость доставки до пункта выдачи. После получения заказа Тишкин решил, что комбинезон не соответствует его ожиданиям и попытался вернуть его, однако продавец указал на условия, размещенные на сайте, согласно которым возврат возможен только лично в розничном магазине сети. Тишкин, проживающий в 200 км от ближайшей точки продажи, настаивал на возможности отправки товара почтой за свой счет, но получил отказ.

Роспотребнадзор отказался привлекать магазин к ответственности за включение подобных условий в договор, и данное решение было поддержано арбитражными судами, что привело к рассмотрению дела в Конституционном суде.

КС отметил, что в настоящее время продавец может установить такой порядок возврата товара, при котором издержки потребителя несоизмеримо высоки по сравнению со стоимостью товара. При этом специфика дистанционной торговли заключается в том, что «вывод о пригодности товара покупатель может сделать только после его вручения (доставки)», а право на безусловный отказ от товара гарантировано законом.

В связи с этим суд поручил внести изменения в действующее правовое регулирование. До тех пор возврат товара надлежащего качества, проданного дистанционно, должен осуществляется любым по усмотрению покупателя способом, постановил Конституционный суд.

