Появились подробности о приговоре Рубену Варданяну в Азербайджане

АзерТАдж: Варданян первые 10 лет проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии

Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян 10 лет своего срока проведет в тюрьме. Об этом сообщает агентство АзерТАдж.

«Первые десять лет проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительном учреждении строгого режима. Такое решение принял суд», — сказано в материале.

57-летнего Варданяна обвиняли в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и незаконном пересечении границы Азербайджана. Гособвинитель запрашивал для предпринимателя пожизненное заключение, но суд дал ему 20 лет.

Рубен Варданян, ранее занимавший позиции в российском бизнесе, в 2022 году отказался от гражданства РФ и переехал в НКР. В сентябре 2023 года Азербайджан провел в непризнанной Нагорно-Карабахской республике военную операцию. В итоге армия НКР была разоружена, а бывшие лидеры республики, в том числе Варданян, задержаны азербайджанской стороной.

19 февраля 2025 года Варданян объявил голодовку после начала судебного процесса по его делу. Он подчеркнул, что события, которые происходят в зале суда, «являются политическим шоу, в котором демонстративно игнорируют его права на справедливое разбирательство». Спустя 23 дня политик принял решение приостановить акцию протеста.

Ранее адвокат Варданяна заявил Азербайджану, что нет преступления — нет наказания.