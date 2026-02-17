Размер шрифта
Шведская разведка заявила о росте военной угрозы со стороны России

Разведка Швеции: со стороны России ожидается усиление военной угрозы
TT News Agency/Jessica Gow/Reuters

Разведка Швеции (Must) в годовом докладе за 2025 год заявила о том, что в ближайшие годы со стороны России ожидается усиление военной угрозы. Доклад размещен на официальном сайте организации.

В разведке отметили, что военная угроза со стороны России возрастет в результате «постепенного наращивания» Москвой своих сил вблизи Швеции. Must считает, что Россия и Китай якобы развивают возможности влияния на Швецию с помощью «гибридной войны и экономического давления».

«Помимо масштабной агрессии против Украины, мы видим, как использование Россией гибридных методов в отношении НАТО и ЕС становятся все более рискованными и безрассудными», – отметил глава миссии Must, генерал-лейтенант Томас Нильссон.

Также он добавил, что соперничество великих держав «усилилось» и «привело к снижению глобальной стабильности и предсказуемости» в мире.

В феврале Служба внешней разведки Эстонии в своем докладе написала, что Россия вряд ли нападет на страны НАТО в ближайшие годы, но «продолжит применять различные формы гибридной войны».

11 декабря 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к конфликту с Россией. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что лидеры ЕС хотят подготовиться к войне с РФ к 2030 году.

При этом президент России Владимир Путин назвал чушью сообщения о возможном нападении России на ЕС, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова юридически гарантировать, что не будет нападать на ЕС и НАТО.

Ранее во Франции рассказали о пацифизме европейцев на фоне «российской угрозы».
 
