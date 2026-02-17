Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«Государство — это не чемодан»: глава РПЦ предостерег от народозамещения

Патриарх Кирилл предупредил о риске народозамещения в РФ из-за мигрантов
Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил, что неконтролируемая миграция может вызвать угрозу народозамещения в России. Его слова приводит передает пресс-служба Русской Православной Церкви (РПЦ).

«Государство — это не чемодан, который можно наполнять любым багажом. Нельзя заменять один народ другим, исходя из стремления найти более выгодную рабочую силу», — заявил глава РПЦ в ходе выступления на заседании Высшего Церковного Совета,.

Он отметил, что Церковь стала одним из первых свидетелей угрозы неконтролируемой миграции. Патриарх подчеркнул, что часто людей, которые приезжают в Россию как беженцы или с целью заработать, в силу своей неустроенности и малограмотности рассматривают как низкооплачиваемую рабочую силу, поэтому возникает соблазн максимально их использовать, с тем чтобы иметь большую прибыль, и «в недрах неквалифицированной рабочей силы» часто развиваются антирусские настроения или даже зреют межрелигиозные и межнациональные конфликты. Эту угрозу, обратил внимание глава РПЦ, понимают также разумные и ответственные представители российских мусульман, ведь подобные настроения опасны для них не менее, чем для православных.

По словам главы РПЦ, сегодня перед Церковью стоит задача сохранять и укреплять межрелигиозное согласие перед лицом общих опасностей и в пространстве гражданской жизни нужно выступать единой силой, отвергая тех, кто хочет сеять рознь.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться.
 
Теперь вы знаете
«Золотой миллиард». На чем Криштиану Роналду зарабатывает больше — на футболе или соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!