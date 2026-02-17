«Государство — это не чемодан»: глава РПЦ предостерег от народозамещения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил, что неконтролируемая миграция может вызвать угрозу народозамещения в России. Его слова приводит передает пресс-служба Русской Православной Церкви (РПЦ).

«Государство — это не чемодан, который можно наполнять любым багажом. Нельзя заменять один народ другим, исходя из стремления найти более выгодную рабочую силу», — заявил глава РПЦ в ходе выступления на заседании Высшего Церковного Совета,.

Он отметил, что Церковь стала одним из первых свидетелей угрозы неконтролируемой миграции. Патриарх подчеркнул, что часто людей, которые приезжают в Россию как беженцы или с целью заработать, в силу своей неустроенности и малограмотности рассматривают как низкооплачиваемую рабочую силу, поэтому возникает соблазн максимально их использовать, с тем чтобы иметь большую прибыль, и «в недрах неквалифицированной рабочей силы» часто развиваются антирусские настроения или даже зреют межрелигиозные и межнациональные конфликты. Эту угрозу, обратил внимание глава РПЦ, понимают также разумные и ответственные представители российских мусульман, ведь подобные настроения опасны для них не менее, чем для православных.

По словам главы РПЦ, сегодня перед Церковью стоит задача сохранять и укреплять межрелигиозное согласие перед лицом общих опасностей и в пространстве гражданской жизни нужно выступать единой силой, отвергая тех, кто хочет сеять рознь.

