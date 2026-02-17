Размер шрифта
Общество

Юноша упал со второго этажа в ТЦ Челябинска

В Челябинске молодой человек упал со второго этажа в ТЦ

В Челябинске юноша упал со второго этажа в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал @Ufa_rb.

Инцидент произошел в торговом центре «Сити Молл». Предварительно, молодой человек упал с высоты второго этажа — как именно это случилось, не уточняется.

На кадрах с места происшествия видно, как пострадавший лежит на полу. В этот момент ему оказывают медицинскую помощь.

До этого стало известно, что женщине, пострадавшей в давке в ТЦ Уфы на 14 февраля, понадобится несколько операций. Организаторы решили раздать посетителям ТЦ сертификаты ко Дню влюбленных — на людей сбросили тысячи воздушных шариков, в двадцати из которых находились подарочные сертификаты. В этот момент начался ажиотаж и давка.

Ранее человек упал с третьего этажа на эскалатор в российском ТРК.
 
