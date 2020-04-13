Лаборатории Роспотребнадзора определяют коронавирус почти в 100% случаев

<img src="//img.gazeta.ru/files3/875/13013875/2020-03-12T141418Z_1848018665_RC2EIF9SP8UA_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-POLAND-pic905-895x505-83983.jpg">

Лаборатории Роспотребнадзора верно определяют коронавирус 98% анализов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«И на сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий, они дают верный результат в 98% случаев», — сказала Попова.

Она отметила, что для лабораторий Минздрава этот показатель находится на отметке в 80%.

В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России тесты на коронавирус делают 254 лаборатории

— Первое исследование показало, что 7% медиков имеют иммунитет к коронавирусу

— В России все больше пациентов снимают с ИВЛ