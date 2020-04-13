Первое исследование показало, что 7% медиков имеют иммунитет к коронавирусу

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Анализы медиков московской больницы показали, что 7% из них имеют иммунитет к коронавирусу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«У нас есть первые результаты иммуноферментного анализа обследования врачей в одной из больниц Москвы, медицинских работников, и здесь, или к сожалению, или к счастью, могу сказать, что только 7% из них имеют иммунитет», — сказала Попова.

Ранее сообщалось, что в Москве с 14 апреля медиков начнут проверять на иммунитет к коронавирусу.

В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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