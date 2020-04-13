Лукашенко не собирается пропускать пасхальную службу из-за коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен пропускать посещение церкви на Пасху из-за пандемии коронавируса нового типа. Храмы в праздник закрыты не будут, сообщает агентство «БелТА».

«Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви», — сказал президент, объяснив отсутствие запрета «традицией».

Он также призвал священников не держать людей в храмах слишком долго, а проповеди читать на открытом воздухе. Точно так же, по его мнению, необходимо оборудовать пространство для освещения яиц и куличей.

«Свечку поставил, вышел и пошел», — заявил Лукашенко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Белоруссии, по информации на 13 апреля, число инфицированных COVID-19 достигло 2919, в том числе 29 пациентов скончались.

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