В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры эффективнее против коронавируса

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Лимоны, мед и чеснок укрепляют иммунитет, но защитить от коронавирусной инфекции не смогут. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что цитрусовые, чеснок или мед могут работать как жаропонижающее, но существенной роли в профилактике респираторных инфекций не играют.

По данным ведомства, для защиты от COVID-19 необходимо соблюдать меры социальной дистанции, тщательно мыть руки и дезинфицировать поверхности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,8 млн.

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