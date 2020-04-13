Песков считает «истеричными проявлениями» мнение, что Россия вернулась в 90-е

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «истеричными проявлениями» страха суждения, что Россия из-за коронавируса возвращается в 90-е годы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У страха глаза велики. Это такие истеричные проявления, которым не нужно поддаваться», — сказал Песков.

Он также отметил, что власти РФ отмечают рост преступности в стране, добавив, что на то, чтобы заработали меры поддержки граждан в тяжелой финансовой ситуации, необходимо время.

«Что касается роста преступности, мы все это фиксируем. Главным образом, это фиксируют правоохранительные органы, которые сейчас работают с повышенной нагрузкой. Вместе с тем очень важно призвать всех не выстраивать авральные графики на основе отдельных случаев. Совсем сгущать краски не нужно, хотя это требует повышенного внимания», — заявил пресс-секретарь.

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