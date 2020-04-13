Свыше 550 тысяч случаев заражения COVID установлено в США

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В США положительные результаты анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 550 тыс. граждан. Об этом сообщается на сайте Университета Джона Хопкинса.

По опубликованным данным, в стране от заболевания также скончались 21 733 человек.

Кроме того, излечились от коронавирусной инфекции 32 728 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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