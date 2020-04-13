Свыше 550 тысяч случаев заражения COVID установлено в США
В США положительные результаты анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 550 тыс. граждан. Об этом сообщается на сайте Университета Джона Хопкинса.
По опубликованным данным, в стране от заболевания также скончались 21 733 человек.
Кроме того, излечились от коронавирусной инфекции 32 728 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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