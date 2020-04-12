Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.

В настоящее время участники бунта помещены в другие колонии и следственные изоляторы, отметил Антипенко. Он добавил, что в результате инцидента не пострадали помещения столовой и медпункта, а также жилая зона. При этом промышленная зона полностью сгорела в результате пожара.

Ранее сообщалось, что один из осужденных, который содержался в изоляторе данной колонии, отказался от обыска и начал конфликт с сотрудниками учреждения. Его поддержали заключенные из других ШИЗО. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы, которого пришлось госпитализировать. Несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения.

В результате бунта в колонии начался пожар на площади 30 тысяч квадратных метров.

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