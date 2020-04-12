К тушению пожара в зоне отчуждения в Чернобыле привлечена авиация

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Авиация и специальная техника привлечены к тушению пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В настоящее время в тушении пожара участвуют 353 человека и 89 единиц техники, в том числе три самолета и два вертолета, говорится в сообщении ведомства.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.

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