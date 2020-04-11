В Москве число скончавшихся от коронавируса увеличилось до 72
В Москве число скончавшихся от коронавируса увеличилось до 72, пишет оперштаб в Telegram.
«Среди умерших — пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 58 летальных исходах в столице.
В Москве введен карантин: не работает большинство предприятий, закрыты общественные места. С 15 апреля москвичи будут обязаны иметь цифровые пропуска для перемещения на личном или общественном транспорте.
Всего в России коронавирусом заразились больше 13 тысяч, скончались около 100 человек.
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