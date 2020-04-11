<img src="//img.gazeta.ru/files3/183/13024183/RIAN_6203040.HR-pic905-895x505-23033.jpg">

В Москве число скончавшихся от коронавируса увеличилось до 72, пишет оперштаб в Telegram.

«Среди умерших — пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 58 летальных исходах в столице.

В Москве введен карантин: не работает большинство предприятий, закрыты общественные места. С 15 апреля москвичи будут обязаны иметь цифровые пропуска для перемещения на личном или общественном транспорте.

Всего в России коронавирусом заразились больше 13 тысяч, скончались около 100 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичам объяснили правила передвижения по городу при пропускной системе

— Въезды в город под контролем: власти усилили режим в Москве

— Подмосковье вводит пропускной режим