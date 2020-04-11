В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись поддельным алкоголем

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В удмуртском городе Сарапул шесть человек скончались, отравившись поддельным алкоголем. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным следствия, накануне, 10 апреля, в одной из квартир были найдены тела двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 49 лет.

Еще двое мужчин, 39 и 44 лет, были госпитализированы, но спасти их также не удалось.

«Предварительная причина смерти — отравление неизвестным химическим веществом, которое они употребили накануне в качестве алкоголя», — говорится в сообщении.

Известно, что за медпомощью обратился еще один мужчина с подобными симптомами, он остался жив.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний местный житель, передавший жертвам инцидента вещество под видом алкоголя.

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