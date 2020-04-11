На Украине коронавирусом заразились 334 медработника

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На Украине 334 медицинских работника заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского министра здравоохранения Максима Степанова.

«У нас из 2203 больных коронавирусной инфекцией — 334 медицинских работника», — заявил глава минздрава.

Он добавил, что ведомство ежедневно занимается обеспечением медработников средствами индивидуальной защиты.

По последним данным на Украине заражены коронавирусом 2203 человек, 69 умерли, 61 пациент выздоровел.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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