В РПЦ рассказали как освятить куличи самостоятельно
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, как освятить куличи и вербы, не приходя в храм. Об этом сообщает РИА «Новости».
Для самостоятельного освящения надо прочитать тропарь «Общее воскресение» и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».
Он также напомнил, что духовные смыслы предстоящих праздников не исчерпываются получением вербы и куличей.
Ранее патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов из-за угрозы распространения коронавируса.
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