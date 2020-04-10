В Москве умерли 12 пациентов с COVID-19

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В столице скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Там уведомили, что трое из них были моложе 45 лет.

«Среди умерших - пациенты от 33 до 87 лет», — уточнили в оперштабе.

По его данным, тесты на COVID-19 у всех них были положительными. Кроме того, эти 12 больных имели сопутствующие заболевания.

«Среди других заболеваний - гипертония, атеросклероз, порок сердца», — добавили в оперштабе.

По последним данным, в России зафиксировано 10 131 случая заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

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