Скрывшая поездку в Испанию инфекционист отказалась считать себя виноватой

Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, которую уволили и лишили статуса за нарушение режима самоизоляции, заявила, что не считает себя виноватой, сообщает «Московский комсомолец».

Известно, что Санникова без ведома руководства посетила Испанию. Она скрыла свою поездку и не самоизолировалась после нее, а продолжала профессиональную деятельность. В связи с плохим самочувствием 17 марта женщина обратилась к медикам, у нее диагностировали COVID-19.

Женщина отказалась рассказывать свою версию случившегося, не исключив, что поделится историей в будущем.

«Возможно, в будущем, но не сейчас. Мне есть что сказать», — добавила Санникова.

В настоящее время медик продолжает лечиться в стационаре. По ее словам, у нее осталась одышка и физическая слабость.

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